В Кабардино-Балкарии разыскивается без вести пропавший мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Правоохранители Прохладненского района Кабардино-Балкарской республики разыскивают без вести пропавшего 50-летнего Селикова Сергея Анатольевича. Из дома в хуторе Ново-Покровский мужчина вышел еще 5 июля, но домой не вернулся, а его местонахождение неизвестно.

— Ориентировка о безвестном исчезновении мужчины разослана во все близлежащие регионы. Если кто-то располагает информацией о местонахождении гражданина просьба сообщить в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона), – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Причина возможного исчезновения не называется. Возможно, у мужчины были личные проблемы, из-за чего он ушел из дома. Любая информация о возможном местонахождении пропавшего, даже если это округ, где исчезнувший мог появиться, будет ценна правоохранительным органам для поиска. На прикрепленной фотографии – фотография потерявшегося мужчины.