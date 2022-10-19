Жители Ставрополя жалуются на водоросли в роднике «Корыта»

Весной 2022 года вода в роднике «Корыта» в Ставрополе позеленела, появились водоросли. Мэрия пообещала очистить все в сентябре, однако на дворе октябрь, а бассейны до сих пор оставались зеленые.

За все время, как сообщает местная жительница, воду один раз сливали, хотя дно никто не чистил. Мэрия опровергает информацию и сообщает, что бассейны чистятся каждые две недели.

— Источник «Корыта» имеет природное происхождение, отсюда – естественное загрязнение и «цветение» воды. Раз в две недели проводится полная очистка двух бассейнов родника. Ближайшая уборка намечена на 19 октября, – рассказали в мэрии.

Раньше источники были чистые и прозрачные, природное происхождение этому не мешало. Проблемы начались весной этого года, но виновник позеленения – природа это или человек, который не очищает бассейны – на данный момент остается загадкой. Остается только надеяться, что сегодня, 19 октября, чаши с водой приведут в порядок.