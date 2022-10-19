Божьи коровки в Ставрополе облепили окна и взволновали жителей города

Фото: соцсети

Только потеплело в Ставрополе, а божьи коровки уже начинают пользоваться ситуацией и пытаться залететь в дома жителей города. Москитные сетки не позволяют жукам пробраться в дом, однако некоторым людям все же пришлось их ловить.

— С балкона выловила штук 40. Пришлось закрыть окна, – пишет жительница в соцсетях.

Кто-то отшучивается, говоря, что божьих коровок возле дома летает миллион. При этом нашествие люди заметили на Доваторцев, в северо-западном районе и на Чапаевке.

Фото: соцсети

— Только что мыла окна на лоджии летают роем, замучилась ловить и выпускать обратно на улицу. – пишет другая жительница города.

Напомним, что сегодня, 19 октября, в Ставрополе ожидается температура воздуха до +21 градуса и юго-западный 7-9 м/с. Жители города отмечают, что божьи коровки начинают свое нашествие ежегодно, когда приходит тепло.