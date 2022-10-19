В Пятигорске мошенник взял 100 тысяч за обещание изготовить мебель

В отдел полиции в городе Пятигорске Ставропольского края обратилась 35-летняя местная жительница, которая сообщила о мошенничестве. В соцсетях она нашла объявление об изготовлении мебели и обратилась к исполнителю. Мужчина произвел замеры и убедил женщину оплатить предоплату в размере 100 тысяч рублей.

— Женщина перевела на указанный гражданином счет более 100 тысяч рублей. Однако мебель в установленные сроки злоумышленник не предоставил и перестал выходить на связь, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Мужчину начали искать сотрудники полиции.

Правоохранители вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 30-летний житель Железноводска. Мужчина сознался в преступлении и том, что вовсе не собирался выполнять обязательства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Другие махинации с деньгами проворачивал заместитель главврача ставропольской больницы №2. На данный момент идет подготовка к судебному разбирательству за три эпизода взяточничества.