Ставропольские полицейские задержали мужчину с 33 свертками наркотиков

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Во время патрулирования города Ставрополя правоохранители заметили за одним мужчиной странное поведение: он при виде полицейских занервничал и стал спешно удаляться, пытаясь уйти от сотрудников.

Подозрительное поведение не осталось незамеченным. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. В ходе личного досмотра у него были обнаружены 33 свертка, замотанные в черную изоленту, с порошком.

— По результатам исследования установлено, что изъятое является производным наркотического средства N-метилэфедрон общей массой более 16 граммов, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении мужчины следственным отделом полиции № 2 возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических веществ. При этом в отношении него также составлен административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.