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Происшествия19 октября 2022 14:44

Всего 50 метров не прошла до «зебры» сбитая в Ставрополе женщина с ребенком

Пострадавшая попала под колеса грузовика, ребенок уцелел
Данил Юрков

Сегодня, 19 октября, в полдень на Западном обходе в Ставрополе произошла авария. Женщина с ребенком решила не доходить до пешеходного перехода 50 метров и пробежать дорогу в неположенном месте.

В итоге водитель грузовика не успел среагировать на пешеходов и 39-летняя женщина угодила под колеса грузовика. Ребенок успел отскочить и уцелел. На данный момент пострадавшая находится в реанимации, о ее состоянии не сообщается.

— В Ставрополе для пешеходов созданы все условия для безопасного движения: доступно расположены «зебры», обустроены светофорные объекты, имеются ограждения, улицы освещены. Однако, по-прежнему взрослые пешеходы рискуют своей жизнью и, самое страшное, жизнью детей, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Аварии случаются не только из-за беспечных пешеходов, но и таких же водителей. Так, пьяный водитель-бесправник спровоцировал ДТП и сам получил травмы, где к нему для выяснения обстоятельств пришли автоинспекторы.