На Ставрополье открыли горячую линию для помощи участникам СВО и их семьям

В Ставропольском крае начал работу единый колл-центр для помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом сообщили в региональном правительстве.

С 9 до 18 часов волонтеры и общественники будут принимать звонки по номеру горячей линии: 8-800-100-93-23.

Специалисты колл-центра проконсультируют по вопросам оказания адресной помощи семьям военнослужащих, сбора гуманитарной помощи, получения государственной поддержки. Также можно будет обратиться за психологической, юридической и информационной помощью.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наделил губернатора Ставропольского края новыми полномочиями для обеспечения безопасности.