За минувшие сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 355 человек

На Ставрополье за последние сутки с 19 на 20 октября от коронавируса выздоровели 355 человек, заболели – 142, среди которых 14 – дети. Госпитализация понадобилась 14 пациентам, в том числе 3 несовершеннолетним. Заболеваемость находится на том же уровне, что и вчера.

— Еще 355 человек выздоровели за прошедший день. Заболеваемость остается на прежнем уровне. Летальных исходов зарегистрировано не было, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Люди продолжают вакцинироваться от вируса: первый компонент вакцины получили 1850 человек, а второй – 863. Также в Ставрополе проходит иммунизация от гриппа: с начала кампании в 2022 году вакцину получили 97 тысяч человек.

Врачи со Ставрополья умеют не только лечить, но и геройствовать. Так, реаниматолог из Ессентуков отправился добровольцем в зону специальной военной операции, чтобы оказывать бойцам посильную медицинскую помощь.