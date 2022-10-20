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Происшествия20 октября 2022 6:54

В Ессентуках 77-летнюю женщину сбили в 20 метрах от «зебры»

Ее доставили в больницу с рваными ранами и переломом бедра
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Ессентуки Ставропольского края 19 октября в 19:30 на улице Октябрьской водитель «Лады Гранты» выбрал небезопасную скорость движения и не успел среагировать после появления пожилой женщины на проезжей части. Она переходила дорогу в неположенном месте, всего в 20 метрах от «зебры».

— 77-летняя женщина доставлена в больницу с переломом бедра и рваными ранами. За рулем автомобиля находился 29-летний житель города Лермонтова, который был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края. По факту аварии проводится проверка.

Другая авария с участием беспечных пешеходов произошла в Ставрополе. Там женщина с ребенком решила перебежать дорогу в 50 метрах «зебры». В итоге ее сбил грузовик, а ребенок успел отскочить и уцелел. Пострадавшую доставили в реанимацию.