В России начнут работать «Новые города» для клиентов малого бизнеса

Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Разработанная специалистами банка Уралсиб цифровая платформа «Новые города» призвана сделать общение с клиентами малого бизнеса еще более мобильным и эффективным. В первую очередь это касается мест, где пока нет присутствия филиалов банка. Привлечение и обслуживание абонентов планируется вести через удаленные каналы, предусматривается штаб персональных ассистентов. Поддержку и клиентский сервис обеспечит Центр Дистанционного обслуживания бизнеса банка.

- В следующем году мы планируем тиражировать данный формат, увеличивая общее количество новых локаций. При этом все цифровые продукты и процессы также будут доступны и текущим клиентам, это позволит нам в целом соответствовать клиентским ожиданиям, нарастить свою долю в сегменте малого бизнеса, - отметил Евгений Абузов, заместитель Председателя правления банка Уралсиб.

Пилотный проект «Новые города», действующий в рамках программы по цифровизации, рассчитан на то, чтобы в короткие сроки зайти в самые удаленные уголки России. Для этого были доработаны некоторые процессы доставки услуг, особенности работы с клиентами, линейки предложений.

Полностью дистанционный формат на первом этапе запустят в Иваново, Тольятти, городах Московской области. Эти населенные пункты уже технически готовы к нововведению.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»