Автоинспекторы на Ставрополье помогли добраться до больницы мужчине с сердечным приступом

В Буденновске поздно ночью мужчине стало плохо, его дочь приняла решение отвезти отца в больницу, однако на темной дороге, как оказалось, найти путь она не смогла. Увидев экипаж ДПС, женщина обратилась к инспекторам с просьбой показать дорогу до медучреждения. Правоохранители, однако, решили сопроводить машину, а не просто указать маршрут.

— В настоящее время глава семейства находится дома на амбулаторном лечении, его жизни и здоровью угрозы нет, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края. Автоинспекторы получили добрые слова от благодарной дочери.

Больницы не только спасают жизнь привезенных под сопровождением автоинспекторов, но и лечат коронавирус. Так, за последние сутки с 19 на 20 октября от коронавируса выздоровели 355 человек, а заболели – 142. Заболеваемость остается на прежнем уровне, летальных исходов не зарегистрировано.