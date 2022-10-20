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Общество20 октября 2022 8:46

Из Шпаковского округа забрали еще одну группу мобилизованных

Бойцы отправились на подготовку
Данил Юрков

Из Шпаковского округа Ставропольского края сегодня, 20 октября, выехала еще одна группа мобилизованных, которые сперва отправятся на боевую подготовку, а после – на специальную военную операцию на Украине. Бойцы получили все необходимое снаряжение. Об этом написал глава округа Игорь Серов.

— При отправке вручили ребятам необходимое снаряжение, как и всем, ушедшим ранее. Удачи всем при выполнении поставленных задач! Берегите себя! Помните, вас ждут дома, – пишет глава округа в своих официальных соцсетях. Вскоре бойцы приедут в военную часть.

Также ранее из Ессентуков вслед за мобилизованным сыном отправился ветеран боевых действий. Мужчина вызвался добровольцем. Призванные получили армейские рюкзаки со снаряжением и отправились в военную часть для подготовки к службе.