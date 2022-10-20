Из Шпаковского округа забрали еще одну группу мобилизованных

Из Шпаковского округа Ставропольского края сегодня, 20 октября, выехала еще одна группа мобилизованных, которые сперва отправятся на боевую подготовку, а после – на специальную военную операцию на Украине. Бойцы получили все необходимое снаряжение. Об этом написал глава округа Игорь Серов.

— При отправке вручили ребятам необходимое снаряжение, как и всем, ушедшим ранее. Удачи всем при выполнении поставленных задач! Берегите себя! Помните, вас ждут дома, – пишет глава округа в своих официальных соцсетях. Вскоре бойцы приедут в военную часть.

Также ранее из Ессентуков вслед за мобилизованным сыном отправился ветеран боевых действий. Мужчина вызвался добровольцем. Призванные получили армейские рюкзаки со снаряжением и отправились в военную часть для подготовки к службе.