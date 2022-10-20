На Ставрополье ранее судимый 54-летний мужчина обвиняется в убийстве

Согласно материалам уголовного дела, в 7 апреля 2022 года в поселке Затеречный Нефтекумского округа 54-летний и 66-летний мужчины выпивали в доме второго. В ходе застолья между отдыхающими возник конфликт на почве того, что обвиняемый уже бывал в тюрьме.

В итоге разозленный 54-летний обвиняемый нанес удар ножом в шею потерпевшего. От потери крови мужчина скончался на месте. Злоумышленник решил скрыться с места преступления, однако был пойман по «горячим следам».

— Следователем СК России осмотрены и приобщены к уголовному делу вещественные доказательства, допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, как сообщает прокуратура, направлено в Нефтекумский районный суд на рассмотрение.