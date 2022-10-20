ВТБ: рынок ипотеки в России превысил рынок потребительского кредитования

Впервые в истории российского розничного рынка портфель ипотечных кредитов в этом году превысил портфель кредитов наличными. По итогам года его доля составит более половины в общем портфеле кредитов физлиц. Об этом заявил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин в рамках выступления на Международном жилищном конгрессе.

По прогнозам ВТБ, по итогам 2022 года общий размер ипотечного портфеля в России с учетом приобретенных прав и секьюритизации может увеличиться на 18% и достигнет 15,2 трлн рублей, что станет рекордным показателем за всю историю ипотечного рынка. Основными факторами роста станут активное развитие государственных и региональных программ поддержки ипотечных заемщиков, снижение ключевой ставки в весенне-летний период, а также совместные проекты банков и застройщиков по поддержке строительной отрасли.

Рынок необеспеченных кредитов (потребительские кредиты и автокредиты) в России в этом году развивается медленнее, чем в прошлом – во многом за счет сокращения продаж в первом полугодии на фоне высоких ставок. В результате, значительного роста портфеля неипотечных кредитов не ожидается – по итогам года он останется на уровне около 13 трлн рублей.

«В этом году рынок ипотеки в России впервые превысил рынок неипотечного кредитования. Люди хотят улучшать свои жилищные условия: кто-то хочет жить самостоятельно, кто-то расширяет семьи, кто-то приобретает недвижимость в целях инвестиций или аренды. Рынок ипотеки по-прежнему один из самых «здоровых» в российской рознице, здесь уровень просрочки не превышает 1%. Клиенты берут ипотеку осознанно и рассчитывают свою платежную нагрузку, поэтому сектор жилищных кредитов развивается органично», - комментирует Евгений Дячкин.

ВТБ за девять месяцев 2022 года оформил в России около 149 тыс. жилищных кредитов на 678 млрд рублей. В третьем квартале банк выдал ипотеки более, чем на 245 млрд рублей, в 1,5 раза увеличив показатель по отношению ко второму кварталу.