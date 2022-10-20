На Ставрополье перед судом предстанет участник экстремистской организации

В Ставропольском крае в отношении мужчины возбудили уголовное дело за участие в запрещенной на территории РФ религиозной экстремистской организации ИГИЛ. По версии следствия, обвиняемый принял участие в запрещенной деятельности, организованной его другом в Кисловодске.

Мужчина также участвовал в сборах, где с 2017 по 21 марта 2021 года обсуждалась деятельность объединения и необходимость вербовки новых людей. На собраниях читалась идеологическая литература и труды проповедников.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Вскоре начнутся судебные разбирательства, по итогам которых мужчину могут посадить в тюрьму за его незаконную деятельность. О мере пресечения в адрес обвиняемого не сообщается.