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Происшествия20 октября 2022 10:30

На Ставрополье перед судом предстанет участник экстремистской организации

Уголовное дело направили в суд
Данил Юрков

В Ставропольском крае в отношении мужчины возбудили уголовное дело за участие в запрещенной на территории РФ религиозной экстремистской организации ИГИЛ. По версии следствия, обвиняемый принял участие в запрещенной деятельности, организованной его другом в Кисловодске.

Мужчина также участвовал в сборах, где с 2017 по 21 марта 2021 года обсуждалась деятельность объединения и необходимость вербовки новых людей. На собраниях читалась идеологическая литература и труды проповедников.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Вскоре начнутся судебные разбирательства, по итогам которых мужчину могут посадить в тюрьму за его незаконную деятельность. О мере пресечения в адрес обвиняемого не сообщается.