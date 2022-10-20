Ветеран из Ессентуков написал письмо мобилизованным

Фото: мэрия Ессентуков

Ветеран Великой Отечественной войны из Ессентуков Александр Иванович Симиохин написал письмо мобилизованным землякам. Об этом рассказывает пресс-служба городской администрации.

В своем обращении к войнам ветеран попросил крепиться и возвращаться поскорее с победой. Александр Иванович отметил, что он следит за ходом специальной военной операции и радуется успехам российской армии на своей малой родине - в Херсоне.

- Враг будет разбит, Победа будет за нами! Наши ребята молодцы, все делают правильно, держатся вместе, друг за друга - так и надо. Нам это помогло гнать врага с родной земли и им помогает. Молюсь за вас, ребята! - написал Александр Иванович.

Письмо 98-летний ветеран передал мэру Ессентуков Александру Некристову. Обращение передадут в части, где проходят службу мобилизованные из Ессентуков. Также текст появится на городских баннерах.

Александр Иванович участвовал в Сталинградской битве и битве за Берлин.