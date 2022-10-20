Профессор СтГАУ вошел в рабочую группу Евразийской экономической комиссии

Сергей Олейник объяснил задачи созданной рабочей группы. Фото: stgau.ru

Ученый Ставропольского аграрного университета, профессор базовой кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных Сергей Олейник стал членом Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Профессор Сергей Олейник. Фото: stgau.ru

Рабочая группа занимается разработкой стандартов племенной ценности животных в России и странах ЕАЭС. Кроме ставропольского профессора, в нее входят сотрудники департамента агропромышленной политики минсельхоза РФ, проректор Новосибирского ГАУ и эксперты из Беларуси и Казахстана.

- На прошедшем недавно селекторном совещании с моим участием обсуждалось внедрение в нашей стране международных стандартов ICAR для оценки племенной ценности крупного рогатого скота в государствах-участниках ЕАЭС, - поделился Олейник.

Эти стандарты помогут создать систему, позволяющую отслеживать, как животные соответствуют требованиям к молочной продуктивности и качеству продукта. Это повышает достоверность учета и уровень молочного сырья.

- Включение ученого нашего университета в состав международной комиссии, определяющей стандарты племенных животных и введение их в стране — подтверждение признания результатов многолетней работы коллектива ученых СтГАУ в области племенного молочного скотоводства, которые ведутся с 2015-го года, - прокомментировал врио ректора Ставропольского аграрного университета Владимир Ситников.