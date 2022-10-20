В Михайловске перекроют улицу Гоголя

Ремонт дороги на улице Гоголя в городе Михайловске идет уже несколько месяцев. Из-за этого было принято решение перекрыть участок дороги, чтобы закончить ремонт. Ограничение будет действовать с 8:00 до 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Дорога будет перекрыта

- от улицы Рабочей до улицы Головищенской (до 22 октября);

- и на участке от переулка Матросова до улицы Ленина (с 23 по 25 октября).

Водителей просят заранее выбирать маршрут в объезд перекрытому участку дороги. После завершения ремонта движение по дороге вернется в нормальный режим, на полосах движения появится новый асфальт.

На другой ставропольской дороге, а точнее – трассе М-29, откроются перевалочные пункты для солдат. Они сделаны для тех, кто отправляется на специальную военную операцию и возвращается.