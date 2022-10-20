В Ессентуках 21 октября отключат свет на пяти улицах

Фото: пресс-служба администрации города Ессентуки

В городе Ессентуки Ставропольского края из-за производственных работ на на ВЛ-10 кВ Ф-138 ПС «Ессентуки-2» 21 октября отключат электроэнергию на пяти улицах города. Ограничение будет действовать с 9:00 до 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Света не будет

- на улице Никольская, с № 15а и далее;

- на улице Станиславского;

- на улице Речная;

- на улице Рыбникова;

- а микрорайоне Восточный.

После завершения работ свет вернут во все дома, и электроэнергия будет поступать в штатном режиме. Плановые ли это работы, ведомство не сообщает.

Внеплановые работы по починке водопровода, разрыв которого спровоцировал гидроударе на котельной «Белая ромашка», проводятся в Пятигорске сегодня, 20 октября, проводят работы. В итоге как минимум до вечера люди остались без обогрева, однако все работы обещают закончить до вечера.