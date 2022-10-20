В Ессентуках 21 октября отключат свет на пяти улицах

Фото: пресс-служба администрации города Ессентуки
В городе Ессентуки Ставропольского края из-за производственных работ на на ВЛ-10 кВ Ф-138 ПС «Ессентуки-2» 21 октября отключат электроэнергию на пяти улицах города. Ограничение будет действовать с 9:00 до 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
- на улице Никольская, с № 15а и далее;
- на улице Станиславского;
- на улице Речная;
- на улице Рыбникова;
- а микрорайоне Восточный.
После завершения работ свет вернут во все дома, и электроэнергия будет поступать в штатном режиме. Плановые ли это работы, ведомство не сообщает.
Внеплановые работы по починке водопровода, разрыв которого спровоцировал гидроударе на котельной «Белая ромашка», проводятся в Пятигорске сегодня, 20 октября, проводят работы. В итоге как минимум до вечера люди остались без обогрева, однако все работы обещают закончить до вечера.