Неразорвавшийся снаряд времен ВОВ нашли в Невинномысске

Во время очистки русла реки Большой Зеленчук в Невинномысске сотрудники Водоканала нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Михаил Миненков.

Территорию сразу же оцепили и сообщили о находке экстренным службам.

- В Невинномысске во время Великой Отечественной войны шли серьезные бои, особенно в местах переправ и, скорее всего, данная находка является неразорвавшимся минометным снарядом, - отметил градоначальник.

Михаил Миненков добавил, что это не первая подобная находка в Невинномысске. В 2021 году местный житель обнаружил мину во время работ на личном участке. Еще два снаряда нашли в промышленной зоне. В 2020 году в Невинномысске нашли и обезвредили три снаряда: два при строительстве путепровода и один в русле реки Кубань.

Ранее сообщалось, что на ставропольской трассе М-29 откроются перевалочные пункты для бойцов.