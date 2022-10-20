Ставрополье примет на своей территории жителей Херсонской области

Ставропольский край, как и другие российские регионы, готов принять жителей Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

- Поддержать их в это трудное время - наше общее дело, и сделать его надо хорошо. Готовим пункты временного размещения, где люди смогут переждать до тех пор, пока не появится возможность вернуться, - заявил глава региона.

Он подчеркнул, что Ставрополье – гостеприимный край. Здесь всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

- И если кто-то захочет остаться у нас, чтобы здесь строить жизнь, работать, растить детей, мы будем этому только рады, - добавил губернатор.