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Общество20 октября 2022 16:17

На Ставрополье из-за аварии без света остались 3500 абонентов

Причиной отключения электроэнергии стал вышедший из строя фидер
Инна МОРОЗОВА

В станице Ессентукская Предгорного округа без электричества остались 3,5 тыс. абонентов.

Аварийное отключение электроэнергии произошло по улицам Этокская, Садовая, Гагарина, Мичурина, Высокая, Пикетная, Химическая, Яблонька. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Отмечается, что аварийное отключение произошло из-за вышедшего из строя фидера. Специалисты уже работают на месте аварии.

Ранее сообщалось, что 21 октября в Ессентуках отключат свет на пяти улицах. Ограничения связаны с производственными работами.