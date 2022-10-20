На Ставрополье из-за аварии без света остались 3500 абонентов

В станице Ессентукская Предгорного округа без электричества остались 3,5 тыс. абонентов.

Аварийное отключение электроэнергии произошло по улицам Этокская, Садовая, Гагарина, Мичурина, Высокая, Пикетная, Химическая, Яблонька. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Отмечается, что аварийное отключение произошло из-за вышедшего из строя фидера. Специалисты уже работают на месте аварии.

Ранее сообщалось, что 21 октября в Ессентуках отключат свет на пяти улицах. Ограничения связаны с производственными работами.