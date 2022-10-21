За минувшие сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 260 человек

На Ставрополье за сутки с 20 на 21 октября от коронавируса выздоровели 260 человек, заболели – 118, среди них 5 детей. Госпитализация понадобилась 19 пациентам, в том числе 1 несовершеннолетний. В крае зарегистрирован летальный исход от заражения.

— Уровень заболеваемости остается на минимальных отметках. Тем не менее все так же важно не забывать о правилах эпидпрофилактики и ревакцинации, – написал в своих официальных соцсетях глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Люди продолжают вакцинироваться: за последние сутки первый компонент вакцины получили 1645 человек, а второй – 810 человек.

Пациенты добираются до больниц разными способами: пешком, на велосипеде, на машине, а кто-то в сопровождении машины ДПС. Так, автоинспекторы на Ставрополье помогли добраться до медучреждения мужчине с сердечным приступом. Его дочь, которая была за рулем, не смогла найти маршрут на темной дороги и попросила помощь у правоохранителей.