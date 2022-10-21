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Общество21 октября 2022 6:32

На Ставрополье представили нового краевого прокурора

Юрий Немкин работает в органах прокуратуры 25 лет
Данил Юрков
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Вчера, 20 октября, по поручению генпрокурора РФ его первый заместитель посетил Ставропольский край в рамках рабочей встречи. На ней он представил нового краевого прокурора – Юрия Немкина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— Юрий Немкин проходит службу в органах прокуратуры на протяжении 25 лет после окончания Уральской государственной юридической академии. Прошел путь от помощника прокурора Коминтерновского района города Воронежа до прокурора Новгородской области, – пишет ведомство.

На встрече присутствовали губернатор, краевые врио начальника УФСБ, начальник ГУ МВД, руководитель следственного комитета и другие руководители ведомств вместе с сотрудниками прокуратуры.

Заместителем прокурора РФ были обозначены актуальные вопросы по работе прокуратуры Ставрополья. Им была выражена уверенность в профессиональной работе ведомства.