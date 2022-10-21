На Ставрополье разбушевался сильный боковой ветер

На дорогах «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды», «Кавказ», «Минеральные Воды – Кисловодск», «Ростов-на-Дону – Ставрополь» автоинспекторы заметили сильный боковой ветер, о чем предупреждают водителей.

— Госавтоинспекция рекомендует максимальное снижение скорости, исключить необдуманные маневры опережения, аккуратно проезжать участки с открытой местностью, быть готовым к резким порывам и удержанию руля, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Сильный боковой ветер создает опасность аварийных ситуаций, ввиду чего следует быть аккуратным и осторожным в пути. Следует прислушаться к советам автоинспекторов, чтобы не попасть в аварию и приехать на место целым.

Ранее на Ставрополье туман затруднял движение на трассе, а уже в субботу, 22 октября, ожидаются первые заморозки: температура воздуха опустится до -1 градуса.