Всего 14% ставропольцев довольны своей зарплатой

Фото: пресс-служба hh.ru

Согласно исследованию, в России каждый третий – 30% – сотрудник доволен своей зарплатой, однако в Ставропольском крае этот показатель доходит лишь до 14%, 84% сообщили о том, что их заработная плата не удовлетворяет, а 2% затруднились ответить.

Чаще всего своей зарплатой недовольны сотрудники сфер «Безопасность» и «Наука, образование» (77%), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%).

Больше всего довольных своей зарплатой оказалось в сферах «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%) и «Управление персоналом» (38%).

— Больше трети работающих жителей Ставрополья (35%) признали, что их заработок должен вырасти ровно в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал, – сообщает пресс-служба hh.ru.

Средняя предполагаемая зарплата в крае, которая удовлетворит сотрудников, на 2022 год составила 41 617 рублей.