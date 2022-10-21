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Общество21 октября 2022 9:22

Администрация Ставрополя дала ответ на видео с пейнтбольной маской для мобилизованных

Бойцы выложили видео, где критикуют выданное им снаряжение
Данил Юрков
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Накануне в сети появилось видео, где мобилизованные ставропольцы сравнивали выданное им снаряжение с костюмами из «Звездных войн»:

— Вот эта вещь называется пейнтбольная маска из пластмассы. Такая вот фигня. Они думают, что мы, как «звездные воины», будет ходить вот в этом говне, которое вообще не имеет никакого смысла и цели, – говорится в видео.

Снаряжение, по словам мобилизованного, они выбросят, так как они выполнены «из натуральной резины». Дождевики, перчатки, нательное белье, шапки – все это маленького для бойцов размера.

В администрации Ставрополя ответили на претензию:

— Вся продукция сертифицирована, подходит как для боевых и полевых условий, а также для активных видов спорта. Перед закупкой военкомат предоставил информацию о размерах одежды и обуви мобилизованных граждан, – рассказали в ведомстве.

В соответствии с информацией военкомат закупил обмундирование, однако бойцы сомневаются в его качестве и размерах.