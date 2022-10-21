Пьяный водитель-бесправник перевернулся на мотоцикле на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Арзгирском округе 20 октября примерно в 20:00 мотоциклист не справился с управлением и съехал на обочину, где его вынесло в кювет и перевернуло.

С травмой головы и переломом нескольких ребер 40-летнего мужчину доставили в больницу, где у него в крови нашли алкоголь. Травмы он получил из-за того, что ездил без шлема.

— Выяснилось, что водительских прав гражданин не получал, мотоцикл 1989 года выпуска не был зарегистрирован в установленном законом порядке, страховой полис отсутствует, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

В отношении водителя составлены несколько протоколов. Ему грозит административный арест и штраф до 45 тысяч рублей.

Другой водитель на Ставрополье был остановлен за непристегнутый ремень, однако его пассажир выкинул из окна какой-то пакетик. Внутри него оказались наркотики. Проводится проверка, на молодого человека могут завести уголовное дело.