На Ставрополье за убийство отца посадили 17-летнего подростка

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Благодарненский районный суд в Ставропольском крае вынес приговор в отношении 17-летнего парня: он признан виновным в убийстве 34-летнего отца. Подростка приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

Установлено, что мотивом убийства стал конфликт в феврале 2022 года. Погибший часто выпивал и и угрожал насилием матери осужденного и его братьев. Парень не смог сдержаться и решил убить своего отца.

— На почве конфликта парень взял топор и нанес отцу 4 удара по голове. От полученных ранений мужчина скончался на месте, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Другая смерть на Ставрополье произошла вчера, 20 октября. Водитель сбил женщину и скрылся с места аварии, однако позже явился в полицию с повинной. Оказалось, мужчина испугался ответственности, потому и сбежал. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.