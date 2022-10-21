Ставропольский экс-судья выплатил штраф в размере 2 млн 100 тысяч рублей

Во избежание более сурового наказания, которое мужчине озвучили судебные приставы, экс-судья выплатил 2 млн 100 тысяч рублей за получение им взятки. Эта сумма – 30-кратный штраф от незаконно полученной им суммы. Также осужденный получил условный срок.

— Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП уведомили гражданина о возбуждении исполнительного производства и установили срок для добровольного исполнения решения суда, – пишет пресс-служба ГУФССП России по Ставропольскому краю.

Также мужчина, если бы у него не было денег на выплату, мог попросить отсрочку от выплаты. Только вот в случае, если он все же не выплатит долг, приставы будут вправе обратиться в суд, чтобы изменить наказание. Мужчина испугался и выплатил штраф. Теперь он может спокойно вздохнуть, так как долга за ним нет.