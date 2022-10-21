В двух детских домах Железноводска выявили нарушения хранения продуктов

Железноводская прокуратура провела проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детских домах. Там были выявлены нарушения хранения продуктов, которые предназначены для несовершеннолетних.

— В двух детских домах в морозильных камерах для овощей хранится мясо, в помещениях для хранения овощей отсутствуют приборы для измерения влажности и температуры воздуха, также на окнах помещений пищеблока отсутствуют москитные сетки, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Помимо внесения представления об устранении нарушений, были возбуждены два дела об административном правонарушении за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Другое нарушение, за которое мужчине могли ужесточить наказание, совершил ставропольский экс-судья. Он не выплачивал 30-кратную сумму взятки в качестве штрафа. Правда, после того, как судебные приставы все ему объяснили, осужденный сдался и выплатил штраф.