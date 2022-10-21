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Общество21 октября 2022 11:16

Группа офицеров запаса была мобилизована в Минеральных водах

Сперва бойцы пройдут боевое слаживание
Данил Юрков
Фото: соцсети главы Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко

Фото: соцсети главы Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко

Из Минвод сегодня, 21 октября, отправили группу мобилизованных офицеров запаса. Вначале они пройдут на боевое слаживание, боевую и тактическую подготовку, а после отправятся на поля сражений специальной военной операции. Об этом написал глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

— Выдали нашим офицерам рюкзаки, вещи, средства связи. Дополнительную экипировку в ближайшие дни будем довозить к местам прохождения сборов, – пишет глава округа в своих официальных соцсетях. Бойцы обеспечены самыми необходимыми вещами и снаряжением.

А вот мобилизованные из Ставрополя пожаловались на пластмассовые маски, маленькую одежду и сравнили снаряжение с костюмами из «Звездных войн». Администрация города ответила на претензии бойцов, рассказав, что закупали обмундирование в соответствии с информацией о размере обуви и одежды из военкомата.