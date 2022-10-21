Невинномысский 21-летний парень обвиняется в совершении четырех преступлений

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и кража – статьи, за которые будут судить 21-летнего парня из Невинномысска.

Следствие установило, что злоумышленник спровоцировал уличный конфликт, в ходе которого нанес удар по лицу молодого человека. После он бросил камень в мужчину-свидетеля потасовки за замечания в адрес обвиняемого.

Обвинение в побоях идет от его друга, который пострадал в ходе спровоцированного им же конфликта. Также установлена причастность парня к угону автомобиля с автомойки, на которой он работал. И последним аккордом стала кража телефона у местного жителя.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Обвиняемый заключен под стражу