В Ставрополе ищут свидетелей аварии на пешеходном переходе

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Родственники сбитой на пешеходном переходе женщины ищут свидетелей аварии, которая произошла еще 14 октября на улице Ленина, 178, в промежуток 16:00 – 17:00. Пострадавшую сбили на пешеходном переходе, а водитель скрылся с места происшествия. В Госавтоинспекции не давали информацию по данному происшествию.

Сейчас женщина находится в коме в больнице. Ее выздоровления ожидает вся семья – муж и двое несовершеннолетних детей. Так как информация не попала ни в сеть, ни в новости из-за отсутствия информации о нем, поиски родственниками свидетелей затрудняются.

Ни марка автомобиля, ни возможны подозреваемый в аварии неизвестен. Правоохранители, должно быть, ищут виновника, однако в других ситуациях недобросовестных водителей могут найти менее чем за сутки.

Любой очевидец с записью видеорегистратора или без нее может связаться с мужем пострадавшей. Номера телефонов: +7 (930) 350-48-15, +7 (991) 096-95-12.