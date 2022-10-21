На Ставрополье разыскивают без вести пропавшего мужчину

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

По факту безвестного исчезновения мужчины 25.04.1959 года рождения возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По данным следствия, Виктор Эдуардович вышел из дома в городе Светлограде Петровского округа Ставропольского края, однако пропал. До настоящего времени его местоположение неизвестно.

— Приметы: на вид 65-70 лет, худощавого телосложения, рост 180-185 см, волосы седые, борода седая, глаза светлые, лицо овальное, речь ясная. На момент ухода был одет: рубашка с коротким рукавом (в клетку), серые шорты (в клетку), черные резиновые тапочки, черные носки, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Ведомство просит обратиться по номерам телефона: 8 (86547) 4-16-85, 4-65-578, или в полицию – 02 (102), если кому-то известна какая-либо информация.