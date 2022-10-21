Пьяного водителя на машине с прицепом поймали на Ставрополье

Во время патрулирования в Новоалександровском округе к автоинспекторам обратились местные жители, которые сообщили о водителе в состоянии опьянения. Мужчина управлял «Приорой» с прицепом.

Инспекторы нашли предполагаемый автомобиль и остановили его. За рулем сидел 41-летний житель Изобильненского округа, у которого явно были признаки опьянения.

— Мужчина не отрицал, что перед поездкой употреблял спиртное, но возмутился, что остановили его не на федеральной дороге, а на грунтовой, ведь опасности он тут ни для кого не представляет, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителю предложили пройти тест на алкоголь, от которого он категорически отказался. В отношении него составлен административный протокол, машину поместили на штрафстоянку.

Материалы по данному происшествию направлены в Мировой суд, который вынесет решение в отношении водителя.