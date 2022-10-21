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Происшествия21 октября 2022 13:49

Несовершеннолетний водитель пытался скрыться от инспекторов и едва не сбил пешеходов

Так как парню всего 15, за его проступок будут отвечать родители
Данил Юрков

В Левокумском округе Ставропольского края автоинспекторы заметили подростка за рулем «Девятки» и в громкоговоритель озвучили требование остановиться. Водитель, однако, только набрал скорость, пытаясь скрыться от преследования.

Во время погони парень дважды выехал на встречку, а в один момент едва не сбил пешеходов. Поняв, что от погони не уйти, водитель остановил машину. За рулем оказался 15-летний подросток, у которого в силу возраста прав не оказалось.

— На место была вызвана мать подростка которая сообщила, что автомобиль находился возле дома, ключи отец оставил в замке зажигания, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Так как парень не достиг возраста административной ответственности – 16 лет – за его проступок ответят родители. Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.