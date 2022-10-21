Жительницу Кисловодска осудили за финансирование террористов

Южный окружной военный суд в Кисловодске вынес приговор местной жительнице. Женщине назначили 5 лет лишения свободы за финансирование террористической деятельности. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии СК.

С 2018 по 2020 год жительница Кисловодска переводила деньги в помощь запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГИЛ * (запрещена в РФ).

Во время обыска у осужденной изъяли литературу, проповедующую радикальные направления в исламе.

Женщина полностью признала вину.