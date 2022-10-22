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Общество22 октября 2022 5:57

На Ставрополье от коронавируса скончался один пациент

Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Губернатор Владимир Владимиров опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Ставропольском крае. Эпидобстановка в регионе по состоянию на 22 октября выглядит следующим образом:

- 240 951 заболевших (+126);

- 229 905 выздоровевших (+280);

- 7116 летальных случаев (+1).

За сутки также госпитализировали 18 пациентов, среди которых шестеро детей. Заболеваемость среди несовершеннолетних низкая: за сутки зарегистрировали 13 новых случаев.

За все время борьбы с коронавирусом на Ставрополье проведено более 4,6 млн исследований.