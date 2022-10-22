Умер бывший зампрокурора Ставропольского края Василий Щербаков

Василий Щербаков

Скончался бывший заместитель прокурора Ставропольского края Василий Щербаков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В органах прокуратуры Щербаков проработал более 32 лет, начиная с должности стажера в 1988 году. За эти годы он успел поработать в Свердловской области (старший следователь) и в Киргизии. На Ставрополье мужчина занимался расследованием особо важных дел и оперативно-розыскной деятельностью. Кроме того, был прокурором Труновского района и Невинномысска, а после переезда - прокурором Мурманской области и Мордовии.

- За примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Ставропольского края. Василий Анатольевич воспитал не одно поколение прокурорско-следственных работников, которые с благодарностью вспоминают о нем, - говорится в сообщении.

Прощание с Василием Щербаковым состоится в Ставрополе на Старом кладбище.