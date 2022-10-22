На Ставрополье после ДТП 13-летний подросток впал в кому

В Ставропольском крае подросток впал в кому после ДТП. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Авария случилась днем 22 октября в Новоалександровске. Водитель Киа Сид наехал на 13-летнего мальчика, который во время прогулки внезапно выбежал на дорогу. Ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован, он в коме.

Со слов 19-летнего водителя, мальчик шел по краю дороги с другими подростками, когда внезапно побежал на дорогу. Избежать наезда он не смог.

- Права молодой человек получил всего 3 месяца назад, в момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится проверка, - сказано в сообщении УГИБДД.