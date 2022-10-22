Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2022 12:38

Оперштаб опроверг фейк о "биологической диверсии" на Ставрополье

Лживую новость распространяли в мессенджерах
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В чатах мессенджеров, связанных со Ставропольем, стали распространять фейк о том, что в крае совершили "биологическую диверсию". Региональный оперативный штаб поспешил опровергнуть подобные сведения.

- В сообщении приводится ссылка на постановление главного санитарного врача РФ. Правда, если перейти по ней, станет понятно, что документ датируется 26 апреля и в нем говорится о дополнительных мерах по профилактике холеры, по сути, о простом мытье рук перед едой, но никак не о заражениях, - сказано в сообщении Оперштаба Ставрополья.

При этом Ставропольского края даже нет в том постановлении. Отмечается, что этот фейк разоблачили еще летом, но на Ставрополье он появился только осенью.