Оперштаб опроверг фейк о "биологической диверсии" на Ставрополье

В чатах мессенджеров, связанных со Ставропольем, стали распространять фейк о том, что в крае совершили "биологическую диверсию". Региональный оперативный штаб поспешил опровергнуть подобные сведения.

- В сообщении приводится ссылка на постановление главного санитарного врача РФ. Правда, если перейти по ней, станет понятно, что документ датируется 26 апреля и в нем говорится о дополнительных мерах по профилактике холеры, по сути, о простом мытье рук перед едой, но никак не о заражениях, - сказано в сообщении Оперштаба Ставрополья.

При этом Ставропольского края даже нет в том постановлении. Отмечается, что этот фейк разоблачили еще летом, но на Ставрополье он появился только осенью.