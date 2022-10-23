Артисту Сергею Пускепалису установят мемориальный памятник в Железноводске

Сергей Пускепалис погиб в аварии 20 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В администрации города-курорта Железноводска сообщили, что установят памятник заслуженному артисту Российской Федерации - Сергею Пускепалису, трагически погибшему в конце сентября 2022 года.

Мемориал установят перед входом в городской Дворец культуры, которому недавно присвоили имя знаменитого режиссера, актера театра и кино, и политического деятеля.

- Герой нашего времени - Сергей Пускепалис любящий Железноводск всей душой. Первый кинофестиваль «Герой и время» прошел в нашем отремонтированном Дворце Культуры, который теперь носит его имя. В ближайшее время установим памятник Сергею, который много сделал для нашего Железноводска, - поделился подробностями в социальных сетях Железноводска Евгений Бакулин.

Напомним, что с Сергеем Пускапелисом погибшим в жутком ДТП в Ярославской области простились 23 сентября. Траурная церемония прошла в Железноводске. Художественному руководителю Театра имени Волкова Сергею Пускепалису на момент гибели было 56 лет.