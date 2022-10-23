На Ставрополье еще 155 человек за минувшие сутки победили коронавирус

За минувшие сутки медики подтвердили еще 124 новых случая заболевания COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К утру 23 октября на Ставрополье врачи подтвердили еще 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 19 человек были госпитализированы в специализированные стационары, а 155 ставропольцев смогли победить заболевание. Об этом рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров в социальных сетях.

- Уровень заболеваемости остается на минимальных отметках.

Летальных исходов не зарегистрировано, - поделился подробностями губернатор.

Среди заболевших также 6 человек - это дети. Все они находятся на амбулаторном лечении, госпитализация в стационар не потребовалась.

В крае продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины за минувшие сутки получили 1512 ставропольцев, привились вторым компонентом еще 728 человек.