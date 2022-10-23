На Ставрополье молодой человек украл телефон из интернет-посылки

Парень совершил кражу в свой первый рабочий день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставропольском крае произошла необычная кража. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, поскольку украл дорогостоящий смартфон в свой первый рабочий день. Подробностями кражи поделились в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 20-летний юноша устроился на работу на склад интернет-магазина и в первый же рабочий день украл мобильный телефон.

- Он извлек смартфон стоимостью более 100 тысяч рублей из коробки, которую затем «для отвода глаз» переложил в другое место. Похищенный гаджет он успел продать, - сообщили сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении жителя села Дивного Апанасенковского района Ставропольского края завершено. Все собранные материалы переданы в суд.