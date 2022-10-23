В Пятигорске отключат подачу воды на десятках улиц

Ограничения подачи воды связаны с проведением ремонтных работ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Пятигорске несколько улиц будут отключены от подачи питьевой воды. Ограничения подачи воды связаны с проведением проведением ремонтных работ по улице Адмиральского на трубопроводе и насосной станции.
Специалисты предупреждают, что отключения буду действовать 25 октября с 09:00 до 19:00, питьевой воды не будет. Ограничения подачи планируется на следующих улицах:
- улица Бештаугорское шоссе;
- улица 50 лет Советской Власти;
- улица Бештаугорская;
- улица Кутейникова;
- улица Куйбышева;
- улица Матвеева;
- улица Разина;
- улица Хетагурова;
- улица Малыгина;
- улица Университетская;
- проспект Кирова;
- улица Дунаевского;
- улица Красная;
- улица Оранжерейная;
- улица Соборная;
- улица Крайнего;
- улица Теплосерная;
- улица Беленковича;
- улица Средняя;
- улица Капиева;
- улица Нижняя;
- улица Береговая;
- улица Фабричная;
- улица Партизанская;
- улица Дегтярева;
-улица Козлова;
- улица Федько;
- улица Бунимовича;
- улица Пестова;
- улица Рубина;
- улица Октябрьская;
- улица Мира;
- улица Анисимова;
- улица Буачидзе;
- улица Карла Маркса;
- площадь Ленина;
- улица Лермонтова;
- переулок Глухой.
В администрации города-курорта уточнили, что воду можно будет получить из автоцистерн.
- Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28, – прокомментировали отключение воды в администрации города.