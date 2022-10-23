В Пятигорске отключат подачу воды на десятках улиц

Ограничения подачи воды связаны с проведением ремонтных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пятигорске несколько улиц будут отключены от подачи питьевой воды. Ограничения подачи воды связаны с проведением проведением ремонтных работ по улице Адмиральского на трубопроводе и насосной станции.

Специалисты предупреждают, что отключения буду действовать 25 октября с 09:00 до 19:00, питьевой воды не будет. Ограничения подачи планируется на следующих улицах:

- улица Бештаугорское шоссе;

- улица 50 лет Советской Власти;

- улица Бештаугорская;

- улица Кутейникова;

- улица Куйбышева;

- улица Матвеева;

- улица Разина;

- улица Хетагурова;

- улица Малыгина;

- улица Университетская;

- проспект Кирова;

- улица Дунаевского;

- улица Красная;

- улица Оранжерейная;

- улица Соборная;

- улица Крайнего;

- улица Теплосерная;

- улица Беленковича;

- улица Средняя;

- улица Капиева;

- улица Нижняя;

- улица Береговая;

- улица Фабричная;

- улица Партизанская;

- улица Дегтярева;

-улица Козлова;

- улица Федько;

- улица Бунимовича;

- улица Пестова;

- улица Рубина;

- улица Октябрьская;

- улица Мира;

- улица Анисимова;

- улица Буачидзе;

- улица Карла Маркса;

- площадь Ленина;

- улица Лермонтова;

- переулок Глухой.

В администрации города-курорта уточнили, что воду можно будет получить из автоцистерн.

- Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28, – прокомментировали отключение воды в администрации города.