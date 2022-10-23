Гандболисты из ставропольского клуба «Виктор» одерживают пятую победу подряд

Следующий матч пройдет для ставропольских спортсменов в Краснодаре 5 ноября. Фото: ГК "Виктор"

В очередной раз в чемпионате России спортсмены ставропольского «Виктора» оказываются лучшими. Для ставропольского клуба это уже пятая игра подряд, в которой они одерживают победу. Соревнование прошло на родной для спортсменов арене в Ставрополе.

Гандболисты ставропольского клуба играли на чемпионате России в мужской суперлиге и обошли снежинскую команду «Динамо-Сунгуль». Сначала все шло не так гладко, как хотелось бы фанатам клуба и спортсменам, ведь первый тайм остался за гостями — 16:10. Но уже во второй половине игры ставропольским гандболистам удалось вырваться вперед.

Игроки отчаянно сражались и добились успеха с перевесом в один мяч — 27:26.

По результатам прошедшего соревнования лучшими бомбардирами признали Артема Свинина (Урал) и Сергея Болотина. Оба спортсмена забили по шесть голов.

- Хотел бы поблагодарить соперников, они дали прекрасный бой. Но и наши ребята молодцы, выложились, отдали все, в сложнейшей ситуации вырвали победу. И огромное спасибо болельщикам, которые нас гнали вперед. Мы не имели права их подвести, — поделился первыми впечатлениями после игры главный тренер «Виктора» Сергей Горбок

Следующий поединок пройдет в Краснодаре. Ставропольские гандболисты будут играть против СКИФА 5 ноября 2022 года.