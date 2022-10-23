Новая рабочая неделя на Ставрополье начнется с дождей и тумана

На Ставрополье новая рабочая неделя начнется с затяжных дождей и густого тумана. Фото: Анфиса КИМЕНИНИКО

После холодных, но солнечных выходных на Ставрополье придут затяжные дожди. Утро начнется с небольшого тумана, местами пройдет небольшой дождь, в некоторых районах края ожидается порывистый ветер. Об этом рассказали синоптики краевого гидрометцентра.

По данным сайта ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 24 октября 2022 года, на Ставрополье ночная температура воздуха составит от +3...до +8 градусов тепла. Утром возможен туман, местами пройдет небольшой дождь. Днем порывы ветра усилятся до 15-18 м/с. Воздух прогреется до +11...+16 градусов. В Ставрополе пройдет дождь. Дневная температура воздуха составит +11...+13 градусов, ветер западный с порывами до 16-18 м/с.

Во вторник, 25 октября 2022 года, в крае местами пройдет дождь. Ночная температура воздуха составит +3...+8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +17 градусов тепла. Ветер западный 5-10 м/с. В краевом центре пройдет небольшой дождь, днем воздух прогреется до +13...+15 градусов тепла, ожидается западный ветер с 8-10 м/с.

По краю пройдут дожди. Фото: stavpogoda.ru

Также синоптики предупреждают жителей края о том, что до конца суток 24 октября 2022 года в северо-западных районах Ставропольского края местами ожидается высокая пожароопасность - 4 класс.