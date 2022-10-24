За минувшие сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 100 человек

На Ставрополье значительно снизился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией: за последние сутки с 23 на 24 октября заболели 18 человек, среди которых 5 детей. При этом выздоровевших в крае оказалось 100. Врачи зарегистрировали одну новую смерть от вируса.

— Еще 100 человек выздоровели за минувшие сутки. Уровень заболеваемости значительно снизился. Все так же важно помнить о мерах эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ставрополье продолжает вакцинироваться: за последние сутки первый компонент вакцины получили 146 человек, а второй – 94.

При этом в крае надо думать не только о том, как бы обезопасить себя от вируса, но и о том, что надеть в понедельник и вторник, 24 и 25 октября, так как синоптики прогнозируют дожди. В понедельник в некоторых местах региона ожидается дождь, порывистый ветер и +11...+16.