В Пятигорске поступило сообщение о минировании трех школ

Сегодня, 24 октября, с самого утра в пятигорские школы №1, 3 и 16 поступили сообщения о якобы минировании зданий. На данный момент проводится эвакуация персонала и учеников для обеспечения безопасности граждан. Об этом в своих официальных соцсетях написал глава города Дмитрий Ворошилов.

— Поступило сообщение о минировании 1, 3 и 16 школ Пятигорска. Службы начали проверку. Проходит эвакуация, – пишет глава города.

Не так давно подобные сообщения поступали в городские суды Кисловодска и Железноводска. Информация после поиска взрывчатых веществ спецслужбами не подтвердилась.

При этом подобные сообщения продолжают поступать в самые разные общественные места, из-за чего людей выводят на улицу, а учреждения прекращают работу до выяснения обстоятельств. Цели и личности злоумышленников остаются неизвестными.